Fable du bénévolat...

Bonjour; Nous sommes le dimanche, jour de reprise de travail pour les uns, de prière pour les autres et de de loisirs pour certains. Qu'importe, il est encore tôt , 2 heures 30 du matin.

Avant de s'envoler vers la corniche, parlons encore de cette classe moyenne dont nous faisons partie et qui commence à souffrir au quotidien.

Et pourtant leurs cadres constitués de médecins, ingénieurs, techniciens, constituent la colonne vertébrale de la société. Ce sont eux qui encadrent l’économie, diffusent le savoir, le progrès technologique et la modernité en général... Après les augmentations sans impact, voici la question qu'il faut poser: Comment arriver à mettre de l’argent de côté alors que le salaire ne suffit pas pour subvenir les besoins de ma famille pour un mois ?

Vous avez entendu parler de cette fable du bénévolat, la voici mes amis, bonne lecture et bonne journée à toutes et à tous...

fable du bénévolat

Un jour, un fleuriste se rendit chez le coiffeur

pour se faire couper les cheveux.

Après sa coupe, il demanda combien il devait.

Le coiffeur répondit : c'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine.

Le fleuriste s'en alla tout content.

Le lendemain, en ouvrant sa boutique,

le coiffeur trouva à sa porte une carte de remerciements

et une douzaine de roses.

Plus tard, c'est le boulanger qui se présenta

pour se faire couper les cheveux.

Quand il demanda à payer, le coiffeur lui dit :

je ne peux accepter d'argent, cette semaine, je fais du bénévolat.

Heureux, le boulanger s'en alla tout content.

Le lendemain, il déposa à la porte du coiffeur

une demi-douzaine de croissants, avec un mot de remerciement.

Puis, ce fut le député du coin qui se présenta.

Lorsqu'il voulut payer, le coiffeur lui répondit :

mais non, cette semaine c'est gratuit, je fais mon bénévolat !

Très heureux de cette aubaine, le député quitta la boutique.

Le lendemain, quand le coiffeur arriva pour ouvrir,

une douzaine de députés et de sénateurs

attendaient en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement.

Voilà, la différence fondamentale entre les citoyens et les élus.

Et il paraît que dans la file, il y avait même...des chauves !!!

ذات يوم ذهب بائع زهور إلى الحلاق الإنسان الطيب المعروف في القرية لقص شعره،

بعد قصه سأل كم هو مدين.

- أجاب الحلاق: إنه مجاني، أنا أتطوع هذا الأسبوع.

ذهب بائع الزهور سعيدًا جدًا و في اليوم التالي ، عندما فتح محله، وجد بطاقة شكر عند بابه

وعشرات الورود.

وفي اليوم الموالي، كان الخباز هو الزبون التالي، وعندما طلب الدفع ، قال له الحلاق:

- لا أستطيع قبول المال ، أنا أتطوع هذا الأسبوع.

وغادر الخباز وهو في حالة فرح.

وفي اليوم التالي، وجد الحلاق عند باب محله هدية بها مجموعة من الحلويات والكرواصون، مع ملاحظة شكر.

وفي اليوم الثالث كان النائب المحلي هو الزبون رفقة أولاده، وعندما أراد الدفع ، أجابه مصفف الشعر:

- لا، هذا الأسبوع مجاني ، أنا أقوم بعملي التطوعي للجميع!

غادر النائب المحل سعيدًا بهذه الثروة المفاجئة.

وفي صباح اليوم التالي لما وصل الحلاق إلى محله، تفاجئ بعشرات النواب وأعضاء المجلس الذين كانوا ينتظرون في الطابور لقص شعرهم مجانًا.

ويبدو أنه في الطابور كان هناك ...واحد أصلع يعني فرطاس !!!