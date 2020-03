Hommage à la femme rurale, femme courage ...

Nous sommes le 09 Mars, il est tôt ce matin, le muezzin du village, n'a pas encore lancé l’Adhân (appel à la prière), il fait frais dehors, le ciel complètement bouclé. Le courrier du matin, semble intéressant.

A commencer par cette splendide image, arrivée un peu tard, le 8 Mars est déjà terminé... Dans le rif, cette femme qui reste attachée à ses coutumes, il faut voir pour y croire: les différents produits du terroir et les potentialités de la femme rurale à travers les expositions d’articles de poterie, vannerie, bijouterie, tapisserie et les mets entrant dans les arts culinaires, cette femme, qui n'a pas choisi d'autres lieux plus adaptés en ville. Alors grand hommage à cette grande dame rurale, qui était actrice essentielle dans la vie des maquis pour lesquels elle donna le meilleur d'elle-même...Bonne journée...Autres images. ici ... Bonne journée.

Session de formation en poterie et céramique.

Dans le cadre du programme de formation initié par le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la Chambre de l’Artisanat et des Métiers de Jijel avait organisé au sein du Centre de formation professionnelle de Sidi Abdelaziz, des sessions de formation sur la poterie et céramique au profit de la population artisane en poterie et en céramique, notamment la femme rurale de la wilaya de Jijel et de quelques wilayas avoisinantes. " Béjaia- Batna-Soukahras-Tebessa-..."

Les Maîtres artisans formateurs ont dispensé des cours relatifs au monde de gestion d’un atelier de poterie, et l’environnement externe du métier puis des cours relatifs au domaine de la sérigraphie orientée dans la céramique et en final, le calibrage, une discipline peu connue dans les ateliers en Algérie mais qui permettra sans aucun doute à l’artisan de produire plus, assurant ainsi une production compétitive.

Cette formation de la femme rurale, vise à développer les compétences de cette catégorie d'artisans, et l'amélioration de la qualité de ce métier traditionnel qui caractérise cette région, considérée comme l'un des pôles de la poterie et la céramique.

Med Souilah. Responsable pédagogique.

Les images de nos amis photographes: Fares Ziad, Abdelhak Krika, Abdelwahab Zenagui et jijel info

Ouarda Bentaleb. Potière: La passion d'une gardienne des traditions. Que je salue très chaleureusement.

Je l'ai recruté à cette époque, elle assurait la formation de la femme rurale au sein du même établissement...

Med Souilah