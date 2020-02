Une santé publique "malade"

Sujet réédité, toujours d'actualité.

Bonjour; il est 4 heures 30 quand je me suis réveillé.

Le manque de pluie perdure, mais il faut faire très attention à une vilaine grippe saisonnière, un risque qui peut être difficile pour la santé, et, qui fait ravage ces derniers temps, malgré que la température est toujours en hausse 18 degrés Jijel... Gare à celui qui rentre dans un hôpital.

Ayant participé aux cotés d'un ami de Sidi Abdelaziz, transféré à l’hôpital de Taher, suite à un malaise cardiaque, et, le parcours du combattant avait déjà commencé... Rien ne va plus avec la médecine publique.

Il a fallu le transférer tout d'abord chez un radiologue et retour à l’hôpital. Ensuite, il a fallu le transférer toujours loin de l’hôpital pour une consultation chez un cardiologue, et rebelote. Santé publique, dites-vous ?

Au moment où, les médecins Algériens, sont devenus des chouchous des hôpitaux français: Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 20% des médecins français inscrits au Conseil national de l’Ordre des médecins sont… Algériens. Bien formés et habitués à travailler dans des conditions difficiles, ils représentent aussi une main-d’œuvre bon marché et comblent un manque d’effectifs. Chez nous, on vous oriente chez les spécialistes privés.

Désormais à Jijel, tout comme certainement ailleurs dans les autres contrées du pays, le secteur privé de la santé occupe de plus en plus une place prépondérante dans les activités de soins. Un ami, avait pris un rendez vous hier, chez un spécialiste en cardiologie, il doit attendre le mois d'Avril.

Une simple virée dans les structures de santé relevant de ce secteur, aussi bien à Jijel que dans les autres villes de la wilaya, permet, on ne peut mieux, de constater que celles-ci débordent de malades... La question que l'on se pose: La santé publique, est-elle réellement malade ? Et, pourquoi ?

Enfin; La wilaya de Jijel accuse un déficit criant en matière de spécialistes,, notamment dans les disciplines les plus sollicitées, à l’image de la cardiologie, la chirurgie, la dermatologie, la gynécologie.

Ce que je n'arrive pas à comprendre: Où sont passés les centaines de médecins formés dans les 10 facultés de médecine en Algérie , toutes situées au nord du pays.Les quatre plus importantes (Alger, Oran, Annaba, Constantine) sont constitués des trois départements (médecine, pharmacie et chirurgie dentaire) et assurent le cycle gradué et post-gradué (spécialisation)....? Bonne journée.