Une blessure se cache derrière cette belle image ...

Bonjour. Aujourd'hui à Jijel il fera beau, le ciel s'éclaircit, en attendant le retour de la pluie à partir de mercredi prochain.

75% des maisons qui apparaissent dans cette image ont été désertées... La population s'est réfugiée dans les villes, notamment à Alger. D'autres et qui sont rares, ne reviennent qu'en été

Les causes sont bien bien connues:

A commencer par la décennie noire, la marginalisation, le chômage...

Cette région des Bouraoui Belhadef jusqu'à Chaabat Douala, a reçu un grand coup meurtrier durant la révolution en 1958.

L'armée française avait bombardé le village où les Moudjahidines se réfugiaient. L'on comptera au petit matin des dizaines de morts et blessés dans la population civile, des enfants et des femmes, en particulier les familles Ben Ayache, Laouar et Boudina qui avaient beaucoup de Moudjahidines et nos valeureux chouhada tombés dans le champ d’honneur...

Toute la population des montagnes et villages à commencer par Sidi Maarouf jusqu'à Ziama, et partout en Algérie, avait beaucoup souffert d’un colonialisme des plus pesants, des plus atroces et des plus destructeurs de tous les temps.