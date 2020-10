La leçon de morale disparaît...

Bonjour. Dormi très tôt, après une rude journée d'hier, je me suis réveillé aux environs de 3 heures du matin... Heureusement, nous avons le net.

Bonjour. Dormi très tôt, après une rude journée d'hier, je me suis réveillé aux environs de 3 heures du matin... Heureusement, nous avons le net.

Les citoyens me racontent ce matin, que des jeunes les ont obligés à ne pas dormir la nuit, utilisant des pétards et feux d'artifice, faisant des bruits terrible et troubles de voisinage.

Franchement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'énigme des feux d'artifice sans fête.