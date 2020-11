Photo de nos archives de Ouled Askeur

Les incendies survenues durant la période estivale, avaient provoqé la disparition totale de la végétation dans plusieurs régions de la wilaya, et, voilà le résultat, que vous avez découvrir à travers cette image de nos archives de Ouled Askeur.

Il faut faire vite et, investir dans ces espaces en créant des forêts récréatives permettant de rentabiliser ces lieux au double plan économique et de divertissement et de lutter également contre les feux qui ne cessent de les menacer chaque année.