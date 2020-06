JIJEL - TAHER- EL-MILIA ET PARTOUT DANS LA WILAYA: LES MOUSTIQUES ENVAHISSEMENT LES VILLES ET VILLAGES.

URGENT: Bonjour. Je vous présente ce matin une image du jour, de notre ami et à vous de juger.

C'est du jamais vu à Jijel et dans toutes les autres communes, surtout à Taher. On ne peut plus dormir avec les milliers de moustiques.

Les habitants de la ville de Jijel, et alentours, lancent un appel pressant aux autorités de la commune pour la démoustication des caves des bâtiments, qui tarde à venir, et, accuse un retard considérable par rapport au délai fixé.

D'habitude, le traitement des eaux usées stagnantes se fait dès le mois de mars... Bonne journée.

MedSouilah