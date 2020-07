Connaître la mer...

Bonjour. La mer est devenue calme, tranquille et apaisante...

N'oubliez jamais que ces lieux de baignade de Oued Z'Hor à Ziama, sont synonymes de détente, de soleil, de loisir mais c’est aussi un milieu naturel qui peut s’avérer hostile pour les baigneurs et les nageurs.

Quelques conseils d'un ancien. Avant de mettre les pieds dans l'eau, il faut:

1 - Se renseigner auprès des maîtres nageurs sur la zone de baignade, en respectant la couleur du drapeau...

2 - Ne jamais choisir une plage non surveillée.

3 - Ne jamais se lancer dans une séance de natation effrénée, si vous n'avez pas nagé depuis les vacances 2018, c.a.d, votre forme physique, ne doit jamais être surestimée.

4 - Il faut bien surveiller les enfants, et ne jamais les quitter des yeux.

5 - Lorsque l'eau est froide, entrez progressivement, et, surtout ne vous exposez pas trois au soleil, en particulier les enfants et les personnes âgées.

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS ET SOYEZ TRÈS PRUDENTS...

MedSouilah

