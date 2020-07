MON AVIS SUR UN DANGER TERRIFIANT EN MER.

J'ai grandi au bord de mer, et, j'en connais un peu de ses secrets.

Mais ce que je n'arrive pas à saisir, comment nos concitoyens se permettent à se rendre sur les îlots ou sur une plage difficile d’accès, en famille avec des femmes et enfants, sur une barque, sans la moindre sécurité, comme le cas du sahel dans la région des beni belaid ou encore cavallo?

Il est vrais que ces lieux, îlots et plages désertes non accessibles à pied et néanmoins paradisiaques sont nombreux dans la région Jijellienne, mais il faut avoir les moyens de sécurité...

La mer est belle, mais dangereuse, elle pardonne jamais...

MedSouilah