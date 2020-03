Communiqué jijel.info

Nous informons nos chers lecteurs que le problème de notre hébergement a été réglé, grâce à nos amis lecteurs, qui ont bien voulu encore une fois verser à l’hébergeur une cotisation de 80 pur cent, ainsi que la collaboration de notre hébergeur Planet hoster, qui a bien voulu nous assurer la migration vers un nouveau service The World, cela nous a coûté 72 euro par an et nous ne perdrons aucune fonctionnalité.

Espace disque illimité, ce qui arrange jijel.info. C’est une plateforme d’hébergement mutualisée tout-en-un conçue par PlanetHoster offrant les dernières nouveautés en matière d’innovation et de technologie.