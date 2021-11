Un bonjour matinal

مشروع طال إنتظاره... فهل سيتحقق !؟

Commençons cette belle journée du 13.11.2021 par cette superbe image prise à quelques dizaines de mètres de ma demeure à Taher.

Les lieux sont splendides, reste à finir les travaux de déviation des canalisations des eaux usées, qui sont en cours, et, qui permettent à désinfecter les lieux.

Ce projet en cours, nous a soulagé, ainsi que tous les amoureux de la nature...

À cet effet, une station de pompage des systèmes d'adduction des eaux usées sera conçue pour gérer les eaux d'égout brutes amenées par les tuyaux de gravité souterrains, et qui seront transmises dans l'avenir vers une station d'épuration qui sera construite aux environs d'Azaroud, a t-on appris.

Ce qui me fait peur, est l'exemple d'El-Aouana ex: Cavallo.

Dans cette commune, le même projet a été réalisé depuis une vingtaine d'années, et tous les eaux usées, sont pompées vers oued Bourchaid... Bonne journée.

MedSouilah