Une autre nuit cauchemardesque

Bonjour. 4:00 heures du matin passée de quelques minutes, le tout petit morceau du "makrout" que j'avais mangé hier, me réveille à 2 heures.

C'était de ma faute, et je dois trouver une gélule du lomac.

Dans la boite à pharmacie, niet, la ranitidine, non plus.

Mon fils, se réveille, et, me remet une boite, j'avale rapidement une gélule avec une bonne gorgée d'eau de montagne, et je file dans mon lit, en attendant que le médicament, diminue la quantité d’acide produite par mon estomac, et réparer mon indigestion et brûlures...

J'ouvre mon portable et je consulte les infos du jour, en espérant ne pas découvrir d'autres victimes de ce monstre, ce tueur silencieux, ce gaz, monoxyde de carbone.

Les regards se penchent vers l'Iran, où l'indignation grandit aussi depuis que Donald Trump a annoncé vouloir frapper des sites culturels iraniens.

Comme l'année passée, Oh ! mon dieu, 11 citoyens en une seule journée, c'est plus qu'une guerre.

Je me demande pourquoi toutes les chaines de télé, qui continuent chaque jour à nous annoncer ces drames, ne font pas des sensibilisations à l'approche de l'hiver, avec des responsables de Sonelgaz, afin de réduire les risques et de prévenir contre ces dangers fatals, qui continuent de sévir... Bonne journée.