Joyeuses fête de l’Aid El Fitr El Moubarek: Le Dimanche 24.05.2020

Réuni ce vendredi, le comité d’observation du croissant lunaire du ministère des affaires religieuses a annoncé ce soir que l’Aïd El-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan, sera célébré en Algérie ce dimanche 24 mai 2020

A cette occasion, toute l'équipe jijel.info souhaite à tous ses lecteurs, et à tous les musulmans une joyeuse fête pleine de bonheur et de retrouvailles.

Nous vous souhaitons autant de réussite que vos ambitions et beaucoup de développement professionnel, ainsi qu’à vos proches et ceux que vous aimez le plus au monde.

Que Dieu vous garde et vous protège en cette heureuse occasion.

SAHA AIDKOUM... عيد مبارك سعيد اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة