Il était un temps...

Qu'il était beau mon petit village;

Encadré par la mer, l'îlot et le ciel bleu, avant l'arrivée du béton;

Déjà s’en sont allées, les amis, les années et les saisons;

Vous l'avez certainement connu et aimé; Avec ses petites rues et balcons fleuris, ses deux cafés, épicerie, sa petite école et sa mosquée.

