BILLET MATINAL...

Nous sommes le 24 du dernier mois de l'année.

Le message d'Algérie poste, m'est arrivé à 03:51: " Cher client, votre Compte est Crédité de....."

Juste après la prière, direction de la poste, pour récupérer notre bourse.

"El aissaba", ne nous a pas épargné, nous retraités, malgré notre longue carrière et responsabilité.

Ils ont préférés augmenter et augmenter l'irg, pour les raisons que vous connaissez tous.

Nous crions ci-haut pour une révision de l'impôt sur le revenu global (IRG) qui touche directement aux salaires des fonctionnaires, afin d'instaurer un système fiscal plus équitable et d'alléger les taxes et impôts au profit des citoyens, estimant que les taux d'impôts payés par le simple citoyen par rapport à son revenu dépassent ceux pratiqués sur les bénéfices des entreprises, des investisseurs, des commerçants et des professions libérales.

