SIDI ABDELAZIZ, TAHER, EL-AOUANA ET OULED BOUNAR: Ces coupures de courant qui agacent, et, qui demeurent inexpliquées

Depuis bien longtemps, les fréquentes coupures de courant et les chutes de tension électrique deviennent de plus de en plus agaçantes pour les habitants des villages sus-citées.

Depuis plusieurs jours, au moins 20 coupures ont eu lieu, apprend t-on de nos lecteurs à Sidi Abdelaziz.