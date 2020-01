CFPA SIDI ABDELAZIZ: Rentrée de la formation professionnelle session Février 2020

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 6 janvier 2020 18:20 Mis à jour : lundi 6 janvier 2020 18:29 Publication : lundi 6 janvier 2020 18:20 Écrit par MedSouilah Affichages : 19

En prévision de la rentrée officielle des nouveaux et anciens stagiaires dans le secteur de la formation et l’enseignement professionnels prévue le mois de février 2020, le CFPA SIDI ABDELAZIZ, a enclenché une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation à travers le territoire de la wilaya.

L’opération a consisté, entre autres, des opportunités de formation offertes et les spécialités existantes ainsi que les conditions d’accès y afférentes. Voir ci-dessous ici ou cliquez sur l'image.