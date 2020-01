Jijel: Yennayer, une tradition d'antan.

Apparemment la célébration du nouvel an berbère dit Yennayer a de plus en plus d'importance à Jijel.

Selon un programme ci joint, qui nous a été transmis, à la rédaction jijel.info, la direction de la culture de la wilaya de Jijel avait planifié un programme bien plein pour la fête du nouvel an berbère célébré chaque année le 12 janvier, avec des festivités qui seront marquées par de nombreuses expositions culturelles, la tenue de conférences ... Mais au fait, QUE VEUT DIRE YENNAYER ? Étymologiquement, le mot YENNAYER est composé de «YEN» signifiant «premier» et «AYER» signifiant «mois». Souilah Med Jijelinfo