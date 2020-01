Une pensée pieuse pour le 6ème anniversaire de la mort de Da Salah Bousseloua.

Le 13 janvier 2020, c'est le 6ème anniversaire de la disparition de l'écrivain-historien et dramaturge Da Salah Bouseloua, ce personnage emblématique de la capitale des Kotama, que nous avons bien connu, et qui restera pour nous, un symbole pour la culture et l'histoire Jijellienne.

c'est dur de perdre un être cher, nous ne pourrons l'oublier. Nous vous invitons à avoir une pensée particulière pour celui qui était un modèle pour l'éducation, la culture et l'histoire de Jijel. On lui doit, entre autres, le génie de la mer, Petites histoires de Jijel, ainsi que de recueils de contes populaires dépeignant la vie sociale dans cette ville. Que dieu l'accueille dans son vaste paradis. Mes pensées les plus fraternelles à toute sa famille... Souilah Med Jijelinfo