ALERTE: LE RISQUE D'ÉBOULEMENT D'UN ÉNORME ROCHER AUX AFTIS

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mardi 14 janvier 2020 19:20 Mis à jour : mardi 14 janvier 2020 19:49 Publication : mardi 14 janvier 2020 19:20 Écrit par MedSouilah Affichages : 11

Un énorme rocher risque de s'ébouler sur les passagers et conducteurs aux Aftis, avant d’arriver à Taza. Nous demandons pour la énième fois aux autorités de la wilaya de Jijel, de charger le service de restauration des terrains, présentant des dangers pour les citoyens, notamment sur la corniche, et charger des professionnels sur les études et expertises sur les risques. Voir vidéo ci-dessous.

MedSouilah

jijel.info