jijel.info: Une liaison aérienne JIJEL- PARIS est une nécessité .

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mardi 21 janvier 2020 14:01 Mis à jour : mardi 21 janvier 2020 14:04 Publication : mardi 21 janvier 2020 14:01 Écrit par MedSouilah Affichages : 20

Depuis plusieurs années, le lancement d'une ligne aérienne liant Jijel à Paris a été maintes fois réclamée et revendiquée par la population locale de Ziama à Settara et de Jijel à Djimla.

Pour nous calmer, la direction d'air Algérie a instauré au départ une ligne Jijel-Mulhouse qui s'est avérée non rentable pour la compagnie, car, peu fréquentée en dehors des 2 mois de l'été, la décision ayant été prise sur la base de la présence présumée d'une forte communauté de jijelliens dans cette ville française.

Puis dans une seconde étape la ligne Jijel -Marseille, a été lancée mais uniquement pendant les 3 mois de l'été.

Pour le reste de l'année cette ligne, n'est pas rentable, car, le plus grand flux de voyageurs existe mais, à destination de PARIS et pas des autres villes françaises.

Nous nous expliquons : les milliers de nos concitoyens de la région de Jijel et ceux habitant le nord de la France et les autres pays du monde sont obligés de transiter par un aéroport parisien le long de l'année que Dieu fait.

Pour rejoindre Jijel , ils doivent subir les tracasseries d'attentes dans les aéroports d'Alger , Constantine et Bejaia , puis celle de la route vers Jijel avec ses lots de fatigue et surtout de risques. Cette souffrance dure depuis l'indépendance du pays,les djidjelliens sont obligés de prendre leur mal en patience chaque fois qu'ils voyagent hors du pays.

Une simple liaison Jijel-Paris , même hebdomadaire pourrait résoudre cette grande problématique pour des milliers de voyageurs entre l'Europe et Jijel et simplifierait le voyage de milliers de nos concitoyens. Les milliers de Djidjelliens dans le monde entier transiterons alors par Paris pour rejoindre Jijel sans subir les aléas du voyage et des longues journées perdues sur les routes.En ajoutant cela aux nombreux Djidjelliens voyageant régulièrement le long de l'année vers l'EUROPE et la France en particulier, il y a de très fortes chances pour que cette ligne soit très rentable non seulement en été , mais aussi toute l'année.

Au moment ou le président de la république insiste sur la nécessité d'exploiter rationnellement les aéroport du pays,bâtis à coup de milliards de dinars, il est temps que celui de JIJEL puisse étre bien servi en matière de lignes internationales et nationales même .

Je lance un appel à tous djidjelliens ici et partout dans le monde afin de lancer une pétition à adresser au président de la république pour demander l'ouverture d'une ligne hebdomadaire Jijel - Paris qui soulagera toute la population de Jijel et ouvrira de meilleures perspectives de développement à notre région.

Le citoyen