Lettre Ouverte à Monsieur le Wali

Monsieur le WALI,

Tout d'abord, nous tenons à vous présenter toutes nos félicitations suite à votre nomination à la tête de notre wilaya , tout en vous souhaitant le plein succès dans vos missions qui seront , espérons , d'un grand bénéfice sur les citoyens de notre région.

Nous sommes navrés de commencer de nous adresser à vous par un courrier de doléance, vous comprendrez Monsieur le Wali par la suite, qu’il s’agit d’un cas d’une urgence avérée qui nécessite des mesures énergiques et à la hauteur des conséquences de la problématique.

Il y a quelques mois, nous attirions l’attention de l’ex premier responsable de la wilaya de Jijel, sur ce même site et sur le site même de la wilaya, sur une situation d’entorse grave à la réglementation en matière d’urbanisme dans la ville de Jijel , qui, si elle n’est pas résolue pourrait engendrer des conséquences néfastes sur la vie de paisibles citoyens .

Nous avons alors prié l’ex wali de prendre les mesures urgentes afin d’épargner les habitants du quartier en question une véritable catastrophe à l’avenir.

https://jijel.info/index.php/local/7039-courrier-des-lecteurs-lettre-urgente-a-monisuer-le-wali#comment-17459 ) Devant l’absence de réaction, nous avons réitéré notre doléance une seconde fois, à travers le site « Jijel info », mais curieusement , à ce jour , aucune mesure concrète n’a été prise.

Nous résumons encore une fois le cas .../

La ville de Jijel connait depuis quelques années un vent de rénovation du vieux bâti qui a pris une allure démesurée, caractérisée par des entorses graves à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme.

En effet , nombre de bâtisses en construction notamment au niveau de l’ancienne ville, ont obtenu des permis de construire pour des hauteurs oscillant entre 4 et 5 étages selon l’emplacement de la bâtisse conformément aux prescriptions du PDAU, de la physionomie du tissus urbanistique de la ville et des textes réglementaires en la matière .

Malheureusement pour beaucoup d’entre elles, cette règlementation n’est pas respectée, elle est carrément bafouée devant le silence étrange des parties sensées faire respecter la loi.

La quasi majorité de celles-ci-sont initiées en promotion immobilière non déclarée, ou les nouveaux propriétaires optimisent leurs « investissement » en rajoutant des étages supplémentaires au dessus du seuil toléré par la réglementation et consignés dans le permis de construire.

Le stratagème utilisé pour contourner la réglementation dans de tels cas, consiste à solliciter la conformité des bâtisses construites, une fois le nombre d’étages toléré est achevé, pour ensuite poursuivre l'érection d'étages supplémentaires en infraction de la loi, une fois cette conformité obtenue.

Cette situation bien visible sur beaucoup d’artères de la ville, notamment sur l’avenue Abdelhamid Ibn Badis ou un « promoteur informel » a érigé un véritable bunker de 8 étages en franche transgression de la loi, qui prévoit à cet endroit des bâtisses qui ne doivent pas dépasser 5 étages.

En sus des répercussions sur l’ergonomie et la qualité de la vie dans les quartiers en question, ces transgressions engendrent, un danger imminent et une menace persistante sur l’intégrité et la vie de paisibles citoyens de par les risques qu’elles comportent vu que le rajout des étages supplémentaires s’est fait de façon improvisée et non programmée , le silence des autorités aidant, alors que les soubassements prévus et réalisés ont été conçus pour des bâtisses en R+5 au maximum.

Monsieur le WALI ,

Si nous réitérons aujourd’hui notre requête, c’est non seulement à cause du danger latent qui pèse sur la tête de paisibles citoyens à cause de cette malheureuse situation, mais aussi pour le grand dégât subi par le cadre urbain de la ville de Jijel, dont les aspects, architectural et fonctionnel sont entrain d’être définitivement massacrés.

Nous fondons un immense espoir Monsieur le Wali ,quant à une intervention énergique et salutaire de la part de votre autorité, pour sauver ce qu’il y a lieu de sauver , d’épargner des catastrophes humaines à venir et stopper la clochardisation annoncée d’une ville en quête de renouveau urbanistique.

Veuillez recevoir , Monsieur le Wali l’expression de nos meilleures salutations.

Un groupe de citoyens de la ville de JIJEL .