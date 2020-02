Petite anecdote

Une petite anectode antaa Serdouk li dayar hala.

L'histoire d'El-Biar, me fait revenir à un vieux souvenir... "

Cette petite histoire remonte aux débuts des années 90.

Mon voisin que je salue très chaleureusement avait acheté un coq énorme tout rouge du petit marché hebdomadaire, qui se trouvait à cette époque à la sortie OUEST de Taher, en allant vers Jijel, au prix de 350DA.

Il décide ensuite d'acheter une poule et les placer au coin du jardin, au dessus de nos fenêtres.

Et, comme ce coq, venu de la montagne, n'était pas habitué avec la lumière, il ne s'arrêtait pas de chanter cocorico, pendant toute la nuit.

Pendant toute la nuit, bye bye le sommeil, perturbé par le chant du coq de notre voisin ...

Croyez moi, ce sont des nuisances et c' est pour moi du tapage nocturne.

Je ne m'arrêtais pas de demander à mon ami, et lui fait savoir que nous sommes en plein centre ville, et, que 623-2 du Code pénal, le tapage nocturne est défini comme des bruits nocturnes qui troublent la tranquillité des tiers.

À par le coq, il faut rajouter les klaxons intempestifs des véhicules, des bruits de voisinage, de haut-parleurs des DJ sans oublier le passage en groupe de jeunes avec leurs motos pétaradantes

Enfin, les enfants de mon voisin, m'ont soutenu, car, ils n'arrivent plus à dormir, et, difficilement, nous nous sommes libérés de cette torture nocturne, restée gravée à jamais dans notre mémoire... Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah