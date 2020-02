Mon beau Village endormi, de jour comme de nuit...

Quelques vieux toits moussus composent mon village

Vers lequel conduit seul un dur chemin pierreux

S'il faut vivre caché pour vivre un jour heureux

Il a tout ce qu'il faut pour satisfaire un sage --

Il repose à l'abri de ses grands peupliers

Où la brise d'été lentement passe et chante --

Un frais ruisseau murmure à l'entour de leurs pieds

Et sous les aulnes verts tout doucement serpente.

Hélas, comme toujours mon beau village est endormi, de jour, comme de nuit... 😲

Tous les jijelliens l'adorent, hélas avec le passage des temps tourmentés, les travaux de ce projet du siècle, un petit port qui arrivera à sa 11 ème année et plus, toujours non exploité, et, cette pollution au bord du rivage, les Eucalyptus, qui avait fait le bonheur des amoureux de la mer et de ses rochers, à une ancienne époque, mais surtout le manque d'infrastructures touristiques, comme partout d'ailleurs à travers toute la wilaya !

Nous l'avons déjà dit: "plus on avance , plus on recule, et, moins nous y croyons !"

Allez bonne journée à toutes et tous, l'adhan vient de retentir, je file vers mon village, nous aurons encore du soleil

MedSouilah