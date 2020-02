Déléguée et non autonome...Une réalité amère. III

Bonjour; Il était juste 06:30, quand j'étais au café du coin, après une petite marche, en respirant la brise fraîche de printemps. Avant de s'envoler loin du village, j'aimerais revenir, comme promis, sur le sujet qui demande toujours explication: Déléguée et non autonome...Une réalité amère. Souvenez vous...

Pour rappel: Toutes les recettes engrangées par les services de l’Etat tel que : les impôts (essentiellement), le foncier, la Sonelgaz, la Sonatrach, Algérie télécom, l’ADE, le secteur de la poste et celui des télécommunications, le parc animalier et de verdure a une ancienne epoque, les banques, les barrages etc etc ...., atterrissent dans les caisses des sièges de ces entreprises, situées ailleurs dans les autres wilayas : Sétif, Constantine, Bejaïa et Alger...

Ce matin, j'aimerais vous poser une question: Notre orpheline Igilgili, qui est l'une des destinations touristiques privilégiées du pays, connue pour la beauté de ses paysages, des plages à couper le souffle, des forêts et montagnes d'une rare splendeur, le tourisme est rattaché à une autre wilaya, LAQUELLE ? Ah ! J'avais oublié également, bordj f'nar, mais ce sera pour un autre sujet...Ce n'est que mon point de vu, et si vous voyez le contraire, Rani Magoult walou... Le brillera toujours sur la région, après une nuit sombre. Bonne journée !