Bonjour. Il est 02:55, dehors, le calme est maître de bord, et, le retour des grandes pluies est pour très bientôt, début Mars. Alhamdoulillah !

Et pourtant la nature nous a toujours sourit...! Cette photo démontre que notre belle nature non agressée nous fait vivre, et nous surprend toujours !

Hélas, elle a été toujours menacée par nous les humains, ne laissant vivre ni végétation, ni animaux, et détruisant notre propre habitat...!

N'oubliez surtout pas que les incendies contribuent à augmenter le risque des éboulements, en raison de la disparition de la végétation !

Allons y voir cette photo, quand la nature nous sourit et nous parle ! Contemplons l’œuvre céleste !

BONNE JOURNÉE



MedSouilah

.

.

.

Ph. de lotfi