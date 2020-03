DU JAMAIS VU A JIJEL... Que de la terreur.

Bonjour. Pour des raisons encore inexpliquées, le phénomène de la violence dans la wilaya de Jijel, prend de plus en plus des proportions alarmantes.

En effet, la population Tahirienne a été secouée et bouleversée à l'annonce de faits divers graves et tristes.

Ces tristes images, nous ont été transmises de l'hôpital Madjdoub Said de Taher, où, un jeune avait saccagé les carreaux, matériels etc, après l'annonce du décès de sa mère, allah yarhamha birahmatiih, apprend-t-on de nos lecteurs.

Nos concitoyens n'en sont peut-être pas conscients, mais notre société est de plus en plus violente.

Cette violence est exercée à tous les niveaux et dans tous les milieux : dans la rue, à l'école, dans la famille, au travail...

Et quand elle n'est pas physique, elle est verbale ou psychologique, avec des dégâts plus importants encore.

QUE FAIRE..? 😲🤔

Selon mon avis personnel, et mon expérience rapprochée de 37 années avec cette jeunesse, Il est urgent de s'attaquer fort, très fort même à la racine...

Il faut que ce jeune, qui s'exprime par la violence, doit sentir en face de lui un "adulte solide"capable de le rassurer... Bonne journée.



Souilah Med Jijelinfo