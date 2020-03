Hommage à la journée de la femme !

Bonjour. Il est 03:26, le vent frais souffle fort suivi de pluie sur la région.

À la veille de la journée du 08 Mars, celle des femmes mais aussi de tous les hommes de progrès, la célébrant à leurs côtés, autour du combat commun pour une société réellement émancipée...

Une femme maçon , nécessité oblige. Elle est Moudjahida, policière, Pompier, Facteur, chauffeur de bus...pour ne citer que ceux la.....Mais, depuis quelques années, la femme Algérienne, rentre en force dans les spécialités lourdes.

Voici une belle image, des femmes qui percent dans la maçonnerie, car certains hommes aiment rester au chaud, jouer au domino et faire même le ménage.

J'ai vu également dans mon secteur, des femmes qui forment les jeunes avec art et manière dans la spécialité : Carreleur faïencier mosaïste, ou encore l'agriculture, l'apiculture etc...

Moi, je dirais chapeau bas à ces femmes ! ...

Nous vous souhaitons beaucoup de santé et de bonheur.

Jijelinfo Med Souilah