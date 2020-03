BILLET MATINAL: La mer que nous aimons et ses secrets...

Bonjour. Un était 4 heures et quelques minutes. La pluie était de retour ce dimanche 8 Mars 2020, son soleil cause des rhumes tenaces, et, d'un seul souffle, son vent fort assèche tout le fossé...

Cette journée est exceptionnelle, nous sommes invités, où nous devions rendre un grand hommage à la femme, ce jour à l'Université de Tassoust.

Koul Aam bkhir inchaallah

Nous habitons comme tous les Jijelliens, près du rivage, bercés par la haute musique de la mer, qui nous sourit depuis notre jeune age, mais nous trahit, quand l'occasion se présente.

J'ai voulu juste rendre un hommage émouvant à ces centaines de citoyens perdus, ou noyés en mer.

Je me souviens étant jeune de Monsieur Bencharif, très connu à Jijel. Pour ne citer que quelque'uns, d'autres personnes comme notre cher Mustapha Chelgham, inspecteur de l'éducation et son collègue Boukhrouf, cadre dans l'entreprise portuaire et Mouloud Benchkirou pendant la dramatique partie de pêche...

Aussi Tahar Kiniouar, noyé en Août 81 du côté de bordj Blida.

Il y'a aussi un certain Kissoum à Sidi Abdelaziz. Malade, il avait réussi à sauver des jeunes d'une mort certaine, hélas, il décède juste après.

Et sans oublier aussi, les jeunes comme mon beau frère Redwane Harbi, son collègue Ahmed ou encore les Boucherma de Taher et les derniers, le maire d'El-Aouana, Souilah Aziz et un autre cousin Midou Souilah, un plongeur en apnee de longue date qui avaient tant résistés, nagés, hélas...

Nous aimons toujours la mer, malgré son grondement en furie. Nous savons bien que nos jours, sont comme des feuilles qu'emporte ce triste vent qui souffle toujours sur la cote...

Pendant que le beau printemps fait verdoyer les arbres, et qu'il nous met du sang au cœur, aimons nous donc !

BONNE JOURNÉE.



MedSouilah

www.jijel.info