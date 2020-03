Billet matinal.

Bonjour. Je me suis réveillé à 02:00 du matin, une pluie fine s'est abattue sur le quartier, calme, triste et pollué par les décharges, de plus de 20 jours.

Je parcours les nouvelles du jour, en esperant trouver une bonne nouvelle, helas !

Le prix du baril de pétrole, s'est effondré à 32 dollars, et, le remède de ce vilain virus, tarde à venir.