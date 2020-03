Au moment, où, notre pays est plongé dans une crise, sans précédent, ce Mercredi 18 mars 2020 14:17

⭕️ Le Cours du pétrole Brent en dollars: 27.05 $

⭕️ Douze (12) nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont un décès, ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à six (6)

Le sac de semoule, a été vendu 1800 DA, et la pomme de terre, 120 DA...

Voila des comportements très négatifs de la part des commerçants qui ont augmenté les prix de presque tous les produits de manière éhontée pendant cette crise du à la propagation du Coronavirus dans le monde et en Algérie, une flambée des prix qui agacent les consommateurs et surtout les ménages aux faibles revenus.

Souhaitons de tout cœur, que ces gens seront poursuivis en justice, durant cette période dure, très très dure pour le citoyen, qui n'a plus d'argent, surtout durant cette crise sanitaire provoquée par la propagation du coronavirus en Algérie et dans le monde.