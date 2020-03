Soyons patients et responsables

Un jour après l'autre, voici comment nous envisageons, passer cette crise, en attendant les jours meilleurs.

- Ne plus se rendre dans la ville, sauf obligations...

- Eviter au maximum les cafés.

- Essayer de vivre dans la solitude, et, si possible, travailler au jardinage, en compagnie, seulement des oiseaux...

- Evasion seul en montagne.