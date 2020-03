BILLET MATINAL: Tôt ce matin sur la corniche. Les lauriers roses en pleurs... 🤔

Bonjour. 04:30 en ce vendredi du 20 mars. Voyons les nouvelles du jour, et, commençons par le pétrole, qui s'est envolé de près de 24 pour cent jeudi. Dieu merci...

D'une tragédie à l'autre, le malheur se répète dans ce monde.

Le corona continue ses ravages chez nous et surtout dans les pays développés, très avancés en médecine.

Où, un projet d'État d'urgence sanitaire, sera bientôt instauré en France et dans d'autres pays. Décision adoptée par le sénat durant la nuit. 🤔

La corniche accueille ce matin, le printemps avec un petit sourire qui veut dire beaucoup de choses.

Il neige des fleurs. Riant dans la pluie, le soleil essuie, les lauriers roses en pleurs...:sad:😥

L'adhane vient de retentir dans la ville.

Je me prépare, et, après la prière, je file dans mon village, retrouver les oiseaux et l'amour du jardinage.

C'est mon programme quotidien, en attendant l'arrivée des pluies.

La matinée au bord du rivage, avec un bon moment de jardinage.

Maintenant, je suis sur les hauteurs de mon beau village.

loin du boucan, des Bruits violents et tapage... Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah