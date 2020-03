Pourquoi me lever plus tôt ? Les meilleures raisons.

Nous sommes à quatre jours de la fin du mois de Mars, il était 2 heures 06 minutes, quand je me suis réveillé, et, voilà une autre journée qui commence bien, sans l'utilisation de ce réveil ou alarme agressive...

Beaucoup d'amis dans ce journal, m'ont posé cette question: Pourquoi se lever plus tôt à longueur d'année, même pendant les jours du ramadhan ?

C'est très simple, selon ma grande expérience, me lever tôt, me permet de faire plus de choses de ma journée, et surtout, de les faire mieux.

La preuve: J'avais suivi une émission, et selon le Dr. Sylvie Royant-Parola, qui est psychiatre et spécialiste des troubles du sommeil, praticien attachée des Hôpitaux et responsable du Centre d'Exploration du Sommeil:

" Se lever tôt, vous gagnerez le dynamisme, vous serez moins stressé, plus efficace et surtout épanouie...

Enfin, voilà pourquoi je me lève tôt, bien plus tôt, depuis mon très jeune âge, qui aura des vertus sous-estimées sur mon quotidien, ma forme et mon bonheur.

Mais attention, pour se lever tôt en forme, il faut dormir tôt en forme.

Allez bonne journée à toutes et à tous, je vais voir les nouvelles du corona virus... Où, j'apprends, plus 100.000 cas aux États-Unis.

Et, m'enfuir tout à l'heure à Cavallo, armé jusqu'au dents contre le covid19, wasatar rabi:-) 🌅🌅

Jijelinfo Med Souilah