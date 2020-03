CORONAVIRUS : UNE CARTE EN TEMPS RÉEL POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE

Bonjour. El-Youm dimanche, je me suis réveillé à 01:00, d'un long cauchemar, il fait frais dehors, et, la journée s'annonce pluvieuse. Ouf ! El m'nema kharjat felmaricaine...

La première nouvelle, qui m'est parvenue, est terrible:

Pour la première puissance mondiale, avec plus de vingt et un mille nouveaux cas confirmés de covid19 en une journée et un nouveau record de décès.