Direct: Opération désinfection.

La ville de Taher désinfecte ses espaces publics et cités... Et, ce en application du programme de prévention du Covid-19 dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie.

Ans aw rajaa ladar... N'oubliez pas:

⭕🌅 Votre maison - Votre vie.

🔴 بيتك_حياتك ⬅️

Bonne journée