☕☕ BILLET MATINAL: Le mois de mars est le mois des grandes surprises...

☕☕ Bonjour; Il est 04:01. Cela fait une bonne demi-heure que je me suis réveillé d'un long cauchemar, après une dure journée passée à Taher, avec les nouvelles tristes et choquantes.

Rabi ayssamaana essmaa el khir.

Nous sommes le mardi, dernier jour du mois de Mars, une chaleur frappe ce matin la paisible ville Taher et ses alentours depuis hier, faisant la joie des enfants, qui se baladaient en groupes et, les vieux, les uns regroupés sur les bancs du jardin et les autres faisaient la chaîne sur la semoule à Tassift...

Tout le monde s'en fout des mauvaises nouvelles, venues de l'hôpital.

Un voyage nous attend tout l'heure, et, nous ne sommes pas à l'abris à d'autres surprises, l'humidité est garantie, car météo achouat prévoit une journée difficile.

Nous vous conseillons d'être très prudents, si vous êtes sur la route.

De préférence, restez à la maison, est le meilleur moyen, pour sauver sa peau.

Pourquoi dit-on que le mois de mars est le mois des fous ? Eh bien, c'est durant cette période, qu'on a eu des giboulées, de la pluie, de la grêle, de belles éclaircies, et aussi de la chaleur et demain, nous aurons de la pluie et du froid... Et, il y a de quoi devenir malade non ?

Nous aurons également de la pluie cet après midi. Ne dit-on pas que:

Quand il ne neige pas un peu en février, c'est mars qui se couvre de neige, et, la neige au mois de mars vaut du blé, mais fait un mois d'avril gelé.

ALLEZ BONNE JOURNÉE À TOUTES ET À TOUS. 🌄

