Billet matinal: La saison agricole sauvée, notre vie est toujours en danger.

Bonjour; l'adhane du sobh, vient de retentir dans la ville, où, rien ne bouge.

Petit coup d'œil dehors: Je n'entends que les cris des coqs et le chant des oiseaux, qui se réveillent de leurs sommeil.

Aujourd'hui à Jijel attention, des orages seront de retour, après les journées chaudes et humides...

Les précipitations de ces dernières semaines et les bonnes conditions météorologiques qu'a connues la wilaya de Jijel durant mars et ce début du mois d'avril, sont bénéfiques sur tous les points.

Voilà une lueur d’espoir pour le secteur agricole, après un début de printemps difficile, et une sécheresse aiguë, qui avait ravagé les cultures saisonnières les années passées...

Pourvu que ça dure!

La vigilance sur les routes reste de mise pour les fortes pluies et orages !

Et, pour conclure, nous pourrons dire, que certes la saison agricole a été sauvée, mais notre vie est toujours en danger, pour la simple raison: l'inconscience des gens.

Les citoyens ne respectent pas les consignes des médecins, le confinement sanitaire, qui reste, notre seule et unique arme de salut, pour pouvoir sauver notre peau.

Le maudit et vilain virus, continue ses ravages à travers le monde entier, et, n'oublions surtout pas que:

La conscience, c'est la vie.

L'inconscience, c'est la mort.

Et, entre les deux, c'est la souffrance.

À nous de choisir... Bonne journée à toutes et à tous.

MedSouilah

