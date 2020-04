BILLET MATINAL. SAUVEZ DES VIES, RESPECTEZ LE CONFINEMENT SANITAIRE.

Bonjour. Il était 02:00. Réveillé d'un cauchemar, après cette mauvaise info en fin de journée d'hier, et, cette propagation du maudit et vilain virus à Taher, mais surtout les citoyens qui se bousculent à cause de l'huile et le sucre.

Ils sont entrain d'encourager la propagation du virus.

En effet, la wilaya de Jijel s'approche du top 10 à l'échelle nationale. 😲

Seulement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'indiscipline des citoyens.

Les régions touchées dans la wilaya sont: Taher, Jijel, Chekfa, Djemaa et Texenna. Au total: 15 cas confirmés.

Nous crions encore une fois:

Sauvez des vies, restez à la maison.

Vous pouvez éviter la propagation du virus.

Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah