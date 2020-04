Billet matinal. 2eme jour de confinement sanitaire.

Bonjour. Il était 03:00, le calme est maître de bord dans la ville, et, le confinement a été bien respecté par la population.

Essayons de voir les nouvelles du jour:

Coronavirus : lueur d'espoir chez nous en Algérie et dans d'autres pays, comme l'Iran et même en Europe, mais les USA se préparent pour une « période horrible.

Si l'on crois les infos du jour, même des animaux, comme les tigres et chats, ont été testés positifs au coronavirus à New York. Wamahboul zad rah fiha.

Arwah anta wafham: Aucun nouveau décès annoncé en Chine... 1.150 morts de plus aux Etats-Unis, durant les dernières 24 heures.

Il dénombre officiellement plus de 366.000 cas d’infection (quasiment 30.000 cas supplémentaires en vingt-quatre heures) et déplore 10.783 décès au total, rapporte le monde.

En Algerie, le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, qui a entamé il y a une dizaine de jours le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la chloroquine, commence à avoir des résultats "encourageants pour la plupart", selon la chef de ce service, le Pr Mouffok Nadjet.

Même les cas arrivés au service dans un état grave, se rétablissement petit à petit, rassure-t-elle.

À Alger et dans les autres hôpitaux, les services continuent à traiter les cas porteurs du Covid19 avec de la chloroquine, avec l’espoir d’avoir autant de guérisons.

Rabi Ayssamaana essmaa el khir et prompt rétablissement à tous les malades... Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah