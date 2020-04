Billet matinal. Observer le ciel en période de confinement... 🌎

Bonjour. Comme d'habitude, il est 04:00, il fait noir dehors et un peu frais, ce qui annonce un vendredi ensoleillé.

Puisqu'il fait très noir, ceci nous permettra de s'évader dans la nuit étoilée ! Et, surtout decouvrir si le ciel est-il plus clair et les étoiles plus brillantes en cette période de confinement ?