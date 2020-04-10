Important...

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Catégorie : Local
Création : vendredi 10 avril 2020 13:27
Mis à jour : vendredi 10 avril 2020 13:28
Publication : vendredi 10 avril 2020 13:27
Écrit par MedSouilah
Affichages : 10

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Attention à tous ceux qui ne respectent pas le confinement...

NB: Je reviendrais dans la journée pour traduire, ce qui s'est passe à Jijel, durant les deux derniers jours... À Commencer par les arrestations, Fourrières, amandes etc...
N'oubliez surtout pas d'appeler les deux numéros verts, en cas de force majeure.

Sûreté nationale: 1548
Gendarmerie nationale: 1055

Allez bonne journée, il est presque 07:00, je file vers mon village...

Bonne journée et prenez soins de vous

هام للمواطنين/

فيما تم حجز عدة مركبات بالمحشر وتحويل ملفات أصحابها المخترقين للحجر الصحي للعدالة /
الرجاء الإتزام بإجراءات الحجر ماعدا عند المرض ولأي مشكل أو حالة طارئة الاتصال بالأمن الوطني 1548 والدرك الوطني 1055 .
............................
مند إعلان الحجر الجزئي بولاية جيجل من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا لا تزال مصالح الأمن تقوم بالحمل التحسيسية التوعوية؛ لكن في المقابل شهدت عدة إحياء مداهمات للشباب المخترق للإجراءات بالهروات.


من جهة أخرى تم تسجيل توقيف مجموعة من أصحاب المركبات سيما الغير مبالين بالحظر ولم يكونوا في وضعية استثنائية بحيث تم سحب رخص السياقة من أصحابها وتحويلها للجنة الدائرة للدراسة إضافة إلى محضر سماع للمخالفة وتحويله للعدالة والتى تكون غالبا الغرامات بين 3000 و 60000دج وتتضاعف عدة مرات مع الحبس يصل الشهرين عند تكرار نفس المخالفة .
أما السيارة فيتم حجزها بالمحشر لمدة أسبوع والأغلبية تم تحويلهم اليوم إلى محشر بلدية الأمير عبد القادر بحيث يستلزم على صاحب المركبة دفع مبلغ من 2000 إلى 5000دج لليلة الواحدة .
لهدا نرجو من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وقضاء الحاجات قبل الساعة السابعة ليلا ، وفي حالة نقل مريض إلى العيادة أو المستشفى يتم التصريح بذلك علما بأنه يمكن لرجل الأمن التأكد من صحة كلامك سواء بالاتصال بالمؤسسة الصحية المذكورة فيما بعد أو المرافقة عند الاقتضاء .
كما يمكن لأي شخص الخروج عند الضرورة القصوى لشراء دواء من الصيدلية القريبة يستحسن أن يحوز وصفة طبية .
وعند حدوث أي حالة طارئة تستدعي خروجك من البيت يرجى الاتصال بالأمن الوطني على الرقم المجاني 1548 أو الدرك الوطني 1055 واطلب منهم توجيهات لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون .
يومية الفجر

MedSouilah
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Nécrologie | jijel.info

 A la demande de nos chers lecteurs, nous vous présentons dans cette page: NECROLOGIE, les condoléances, les avis de décès et les pensées... 

Dame nature est toujours là, souriante, hélas, elle ne suffit pas... Se limiter à ce qu’on a hérité, et ne jamais chercher à valoriser ce dont la nature dispose, est la catastrophe...

 

A travers ces forums et sites, nous œuvrons tous pour des objectifs aussi diversifiés, mais qui ont beaucoup de choses en commun...

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