BILLET MATINAL: Quand verrons-nous la fin de l'épidémie de coronavirus?

Il est 02:00, réveillé brusquement d'un long cauchemar, petit contrôle de ma fenêtre.

Il fait noir, par manque d'éclairage, et, je vois difficilement ma voiture.

Le silence, a été brisé par le retour du hibou, qui projete ces cris dans la ville triste. Il me semble qu'il porte bonheur.

Aujourd'hui à Jijel, le temps sera ensoleillé, se couvrant progressivement;

Et, nous aurons inchaallah de la pluie faible en fin d'après-midi.

Voyons les dernières nouvelles, je découvre cette première de l'OMS, qui confirme que ce vilain, maudit, criminel invisible, le fantôme covid19, ne sera qu'un mauvais souvenir, et, partira en enfer, d'ici au plus tard, la fin juin.

Pour rappel: Avec 18 860 morts, les États-Unis deviennent le pays le plus touché au monde. Les États-Unis sont aussi le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500 000 personnes atteintes, selon les dernières données publiées. C'est horrible !

La vie reviendra à la normale, avec la réouverture des frontières, deconfinements des populations, levée d’état d’urgence, réouverture des liaisons aériennes et maritimes… etc.

Alhamdoulillah y'a rab, j'avais raison du hibou.

Je vous joins ces belles images de mon village, qui retrouvera inchaallah son sourire à l'approche de l'été.

Dans la nuit un super coucher de soleil, c’est l’heure, où, ses rayons se réverbèrent sous les vagues ondulées..

Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah