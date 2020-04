« Nous gardons toujours espoir »

Bonjour; il est 03 heures passée de quelques minutes. L'adhan de la première heure de l'aube, n'a pas encore retenti dans la ville, et, la pluie est de retour.

Malgré la pluie, dehors, il fait un temps doux, mais ce qui a attiré mon attention ce matin, c'est cette image souvenir de la pleine lune, qui s'est déplacée cette nuit juste au dessus de la ville d'Igilgili.

Et hop, une vieille légende, me vient à l'esprit: " Les soirs de Pleine Lune, il fallait tracer un cercle sur le sol. Après être entré dans le cercle, on devait tourner son regard vers la Lune en formulant un Vœu. 🤔

Quelques jours plus tard, il se réalisait..."

Dommage, ce serait une bonne occasion pour notre belle perle oubliée...

Durant le billet d'hier, nous avons parlé de ces mauvaises odeurs, qui empoisonnent la vie des braves citoyens du coté de Bouremel. Nous avons présenté aussi d'autres images des autres communes...

Ce matin, je reçois des messages de Taher: Les habitants se demandent: Comment peut t-on laisser une grande fuite d'eau dans tous les quartiers, alors que les robinet sont à sec... Je reviendrais sur ce sujet avec des images...

Gardons l'espoir, car, c'est la chose la plus importante de la vie. Elle nous procure le sentiment d'avoir un but et nous donne l'énergie d'aller de l'avant.

* Enfin, voyons ensemble les nouvelles du jour:

1 - El-Milia: 1er cas confirmé de coronavirus, du citoyen d'El-Ancer, qui était en isolement.

2 - Jijel: Le cas suspect du jeune de 18 ans, s'est avéré négatif.

3 - Le cas suspect transféré de la polyclinique de Ziama, n'a pas été admis, il s'agit d'une autre maladie.

4 - Et, enfin un jeune a été grièvement blessé au couteau à Zaamouche.

5 - Plusieurs jeunes ne respectant pas le confinement, ont été arrêtés, leurs motos mises en fourrière. Bonne journée.

Jijelinfo Med Souilah