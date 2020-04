Billet matinal: Le covid19 continue ses ravages, le monde pris en otage

Bonjour. Le premier adhane vient de retentir à 03:50 environs dans la ville. Le vent s'est calmé, laissant le temps aux fellahs, faire le compte des dégâts.

Quand je vous disais que ce virus, laissera derrière lui une longue histoire...

Sinon, comment peut t-on imaginer cette chute du prix de baril de pétrole Américain, (WTI), qui a touché un plus bas niveau historique (négatif, clôturant à - 37,63 dollars) sur des marchés qui n'en finissent pas de baisser depuis des semaines, entre paralysie économique, offre trop abondante et guerre des prix du brut.

Et, le président américain annonce qu’il va signer un décret pour « suspendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis » afin de « protéger l’emploi ». Rapporte ce matin le monde.

Chez nous, à la veille de Sidna Ramadhane, il me semble, et, j'espère me tromper, à voir le comportement des uns et des autres, et, le non respect des moyens de protection, le retour à la vie d’avant ne s’effectuera « probablement pas avant longtemps.

En cette période de pandémie de coronavirus qui sévit en Algérie, malheureusement, les gens ne pensent pas à la souffrance des milliers, voir des millions de citoyens, qui sont dans un chômage forcé, et, qui souffrent en silence.

Je citerais comme exemple, les ouvriers travaillant dans les chantiers, les taxieurs, les chauffeurs de bus et receveurs, les restaurateurs, pâtissiers, hôteliers, cafetiers, coiffeurs etc etc...

Quand on sais qu'à titre d'exemple le loyer d'un petit magasin à Taher, est de 8 millions et plus.

Il faut penser aussi aux médecins, infirmiers et infirmières, qui vivent dans des hôtels, loin de leurs familles.

Et, pourtant les spécialistes ne s'arrêtent pas de crier, que la seule et unique solution de protection, la plus sûre contre la propagation du coronavirus, est le confinement sanitaire. Bonne journée

Jijelinfo Med Souilah