BILLET MATINAL: Soyons toujours responsables et optimistes.

Bonjour. Nous sommes le 22 Avril, il est 03:39, le premier adhane n'a pas encore retenti, et, la pluie s'est calmée.

Un message d'Algérie poste, m'anonce que la bourse de la pension de retraite, a été envoyée, notre compte débité de quelques "kaffat ramadhane"

Voyons ensembles ce qui s'est passé durant la nuit d'hier, et, commençons par les bonnes nouvelles.

1 - C'est la fin de quarantaine et confinement sanitaire de l'équipe médicale et paramédical installée au Glacier hôtel, et, qui avaient contact avec le citoyen de Béni-Yadjiss. Bravo à tous ceux qui les ont pris en charge.

2- Ce même citoyen a été rétabli, guéri, ses résultats des analyses sont négatifs.

3- Un geste honorable de nos concitoyens vivant au Qatar, qui ont transmis du matériel médical pour les 3 hôpitaux de la wilaya. Un autre don d'une quantité de matériel médical, de la part d'une association de Taher, elirchad.

Sans oublier, un autre don d'une importante quantité de matériel médical à l'hôpital de Jijel, de la part de l'entreprise portuaire de Djen Djen.

4- Hôpital El-Milia: Il a été enregistré le 4 ème cas positif de covid19, d'une femme habitant le centre ville.

- Le défunt A. Med, 77 ans, un ancien du secteur médical, décédé à l'hôpital d'El-Milia, atteint du coronavirus (covid19), a été inhumé hier, par les éléments chargés de cette lourde tâche, en présence de deux membres de sa famille. Allah Yarahmou birahmatih

5- Hôpital de Taher: Il a été enregistré également un 3eme cas suspect, qui a été placé en isolement par précautions, en attendant les résultats de leurs analyses de l'Institut pasteur. "Pour rappel, durant la même journée d'hier, deux citoyens d'El-Kennar, une femme et un homme, ont été placés en quarantaine, toujours par précautions"

Soyons toujours responsables et optimistes, car cette maladie grave est une mort en sursis pour le pessimiste et simple mésaventure pour l'optimiste, conscient, responsable, assidu et discipliné aux recommandations des médecins... Bonne journée



Jijelinfo Med Souilah