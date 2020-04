Billet matinal. Ramadaniates 01: La Situation épidémiologique à Jijel.

Bonjour. Il est 02:30, c'est l'heure de mon shour, de ce premier jour de sidna ramadhane, particulier aux années précédentes, et, peut être dans toute l'histoire, à cause de cette pandémie mondiale, qui a fait des dégâts, et continue ses ravages. 🤔

Cette année, pas de prière dans les mosquées, et, nos villes et villages, qui étaient des villes fêtes à la nuit tombée, c'est terminé, ils deviendront fantômes.