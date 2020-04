CE MATIN AU MARCHÉ de Taher: Les prix des fruits et légumes, connaissent, depuis ce premier jour du mois de Ramadhan, une hausse considérable, par rapport aux prix appliqués précédemment et prix référentiels fixés, afin de mettre un terme à la spéculation et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Les commerçants des fruits et légumes, continuent d’imposer leurs loi, avec la hausse des prix et la spéculation.

Pour ne citer que ces quelques “indispensables” aux ménagères durant le mois de jeûne pour diverses préparations culinaires.

La courgette à 170 DA, alors qu elle a été vendue avant hier, 30 et 40 DA, la carotte à 100 DA, la salade 100 DA etc...