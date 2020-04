Ramadanesque 02: Encore toute une nuit à rêver.

Bonjour; Il est 03 heures du matin, je m'éveille enfin, la brise matinale, nous attend déjà. Le soleil est garanti, si l'on croit météo dialna.

Dehors, cette brise matinale, nous ensorcelle, la sentir, est notre habitude. Le vent du changement n'est en fait qu'une brise matinale dans notre belle région, où, ces habitants s'en foutent du confinement et des moyens de sécurité et protection contre cet ennemi invisible et mortel, le covid 19.... Ramadhan oblige, l’excuse est toute trouvée pour envoyer bouler les mesures qui épargnent la vie.

Passons à autre chose. Une autre question: Pourquoi l'Aménagement du marché de gros de djimar (Jijel), malgré que cette région jusqu'à El-Kennar, est la plus réputée dans l'EST Algérien, dans le domaine agricole, dure toujours ?

Eh bien ce matin, je vous donnerais la réponse: Ils l'ont crée à Chelghoum Laïd ravi de son prestigieux marché de gros de fruits et légumes, et, croyez moi, tous les produits récoltés dans la wilaya de jijel se vendent moins cher à sétif, mila ou constantine.

Des amis, venus des autres wilayas se sont étonnés de la cherté des produits agricoles à jijel, les notre aussi, sans en comprendre les raisons. 🤔😲

Ce n'est que mon point de vu, et si vous voyez le contraire, Rani Magoult walou...

Voyons enfin, la situation épidémiologique cette nuit à Jijel, après l'arrivée des résultats des analyses des malades hospitalisés.

*** À Jijel:

alhamdoulillah, 04 résultats étaient négatifs, dont ceux des deux défunts.

*** À Taher:

3 patients se sont rétablis (deux femmes et un homme) à l'hôpital, après que les résultats de leurs analyses, aient été négatifs.

Il y avait aussi des résultats négatifs pour le défunt, qui a été préservé par précautions.

*** Hôpital d'El-Milia:

- Un nouveau cas confirmé aujourd'hui, et 03 cas négatifs, dont un médecin à l'hôpital El-Milia.

Prompt rétablissement à tous les malades et un grand hommage au staff médical et paramédical, qui passent le ramadhan, en permanence, loin de leurs familles.

Rabi ayssamaana essmaa elkhir

Le soleil brillera sur la région, après une nuit sombre Bonne journée ! 🌞 🌞

MedSouilah