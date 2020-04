Billet matinal. Les belles nuits luisantes...

Bonjour; Il est juste 03:00, le shour est terminé, comme toujours avec du Massfouf Bezbib et l'huile d'olive, suivi avec un bon verre de lait.

Il me semble que cette journée commence bien, malgré que le soleil ne brillera pas dans quelques heures, après cet aurore doux et calme.

Bizarre les oiseaux d'hier ne sont plus là, ils attendent la pluie et la brise de mer. Qu'importe, ils reviendront tout à l'heure, c'est leur période de nidification qui s’étalera jusqu'à fin juillet.

Quand j'ai reçu cette belle image, des souvenirs lointains me reviennent de suite, car, l'amour de jeunesse faisait partie de nos souvenirs sacrés...

Nous avons toujours respecté et aimer les secrets des nuits luisantes, qui sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. يا ليل سلملي على الليل .. وقول لليل يجينا .. أنا عشقي في رصد الذيل .. و السيحلي هي النغمة لحنينة .. دخلت للبحر فالليل .. و غرقت بيا السفينة .....

mahla lil banjoumo mahla ka3da ma3a lahbab yalokan idoumo.

Observez bien cette belle image, et dites moi si les longues années écoulées, ont pu garder l'âme que l'on adorait... ! ?

Ah ! je vous laisse, ils sont de retour, j'entends déjà le piaillement et le gazouillement de mes hôtes...

Pour terminer: Nous avons discuté hier, l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, "à l'effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire.

En ce qui concerne les activités de coiffure et ainsi que les commerces d’habillement et de chaussures, le communiqué affirme qu'il appartient aux walis "de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur".

Pour les taxis à l'intérieur du périmètre urbain, la reprise de l'activité est différée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de transport, ajoute le communiqué.

BONNE JOURNÉE À TOUTES ET À TOUS...

